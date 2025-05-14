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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kim elendi? 14 Mayıs Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta eleme düellosu finaline yükselen Sevgi ve Yağmur adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor'da elenerek hayallerine veda etti. İkinci etapta ise heyecan yerini haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa bıraktı. Peki, "Survivor'da kim elendi? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 14 Mayıs 2025 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 19:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:05
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        Survivor'da eleme düellosu finalinde bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya veda etti. Eleme düellosu sonrasında ise erkekler haftasında takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın son eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA YAĞMUR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

        Sevgi İme-Meryem Kasap düellosunu Meryem Kasap kazandı. Meryem, Survivor hayatına devam ediyor. Yağmur'un rakibi ise Sevgi oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yağmur Survivor'da elenen son isim oldu.

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