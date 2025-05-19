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        Haberler Bilgi VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Pazartesi Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. Eleme potasında yer alan; Meryem, Aycan, İsmail, Hikmet adada kalmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Eleme düellosunu finalinde rakibine mağlup olan yarışmacı, adaya ve Survivor hayallerine veda ederek, elenen son yarışmacı olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 19 Mayıs Pazartesi Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 20:15 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:25
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        1

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Veda gecesinde, düello eşleşmelerinin galibi Survivor'a devam ederken, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim oldu. Survivor All Star'da düello eşleşmeleri belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (18 MAYIS)

        Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazananı Gönüllüler oldu.

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da İsmail Meryem eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Kıran kıran anlara sahne olan eleme düellosunu Meryem kazandı. Bu sonuca göre İsmail Survivor'da adaya veda ederek elendi.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Meryem

        Aycan

        İsmail

        Hikmet

        5

        SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

        Hikmet-Meryem

        Aycan-İsmail

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