Survivor'da kim elendi, kim gitti? 5 Nisan Survivor'da eleme düellosunu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var?" İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda ederek, yarışmaya veda eden son isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 5 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat
İsmail
Hikmet
Yunus Emre
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU
Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek.
Survivor'da İsmail ve Sedat arasındaki düelloyu İsmail kazanırken, Hikmet ve Yunus Emre arasındaki düelloyu Hikmet aldı.
Eleme düellosu finalinde Yunus Emre ve Sedat kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Kıran kırana anlara sahne olan düelloyu Sedat kazandı.