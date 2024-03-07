Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan dört yarışmacıdan biri bu akşam Survivor'a veda etti. Eleme adayları arasında yer alan, Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Eleme düellosunun öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İşte 7 Mart 2024 Perşembe Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verdi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyununu kırmızı takım kazandı.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Batuhan
Hakan
Mustafa Kemal
Yaman
SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?
Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında oldu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek bu hafta yarışmaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
Mustafa Kemal