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        Haberler Televizyon VEDA ETTİ! Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor'da kim elendi? 7 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme potasında yer alan dört yarışmacıdan biri bu akşam Survivor'a veda etti. Eleme adayları arasında yer alan, Batuhan, Hakan, Mustafa Kemal ve Yaman eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Eleme düellosunun öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İşte 7 Mart 2024 Perşembe Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 01:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:06
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        Survivor'da eleme düellosu için geri sayım sona erdi. Kıran kırana geçen eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele verdi. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor All Star'da kim gitti?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Batuhan

        Hakan

        Mustafa Kemal

        Yaman

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ 7 MART 2024?

        Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında oldu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek bu hafta yarışmaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.

        5

        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nagihan

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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