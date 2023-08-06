VEDA GECESİ | MasterChef kim elendi? 6 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

VEDA GECESİ | MasterChef kim elendi? 6 Ağustos 2023 Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

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Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre boyunca yarışmacılar en başarılı yemeği yapmaya çalışarak hayallerine devam etmek için mücadele edecek. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli olacak. İşte 6 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de yaşananlar haberimizde...