VEDA GECESİ | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef Türkiye kim veda etti?

VEDA GECESİ | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef Türkiye kim veda etti?

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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı devam ediyor. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağına ilişkin sorgulamaları sürüyor. İşte 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...