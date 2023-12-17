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        Haberler Televizyon VEDA GECESİ | MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef Türkiye kim veda etti?

        MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 17 Aralık MasterChef kim elendi?

        MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar pazar akşamı yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet ediyor. Haftanın son eleme adayı Dilara olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazanacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 17 Aralık 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 18:24 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:24
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        MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı devam ediyor. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağına ilişkin sorgulamaları sürüyor. İşte 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yarışmacılar bıldırcın ve börülcenin ön planda olduğu bir yemek yaparak kıyasıya mücadele edecekler. Gece sonunda ise elenen isim şeflerin oylarıyla açıklanacak.

        3

        MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Dilara oldu.

        4

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN YARIŞMACILAR KİMLER?

        Esra

        Barbaros

        Batuhan

        Dilara

        5

        16 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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