MasterChef All Star'da veda eden isim kim oldu?
TV8 ekranlarında meydana gelen MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Bu akşam ekranlara gelen bölümde bir kişi yarışmaya ve şef olma hayallerine veda etti. İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler ve elenen isim...
MasterChef All Star'da dün akşam yayınlanan bölümle beraber eleme potası netleşti ve sıra eleme oyununa geldi. Yarışmacıları bekleyen zorlu etaplar sonrasında bir isim daha yarışmaya veda etti. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan son gelişmeler ve MasterChef'te elenen isim...
19 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam ekranlara gelen MasterChef'te yarışmacılar Kilis mutfağından Kilis tava yemeği ile yarıştı. İzzet Usta yemek hakkında detayları paylaşırken yarışmacılar arasında heyecan sürdü. MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Ayaz oldu.
20 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?
MasterChef eleme adayları sırasıyle şöyle; Esra, Sergen, Sefa, Rıfat, Azize, Alican ve Ayaz oldu. 20 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu.