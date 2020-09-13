Vedalaşamadan kaybettiği annesinin anısını, belgeselle yaşatacak

AA

Annesi Asuman Demirci'yi 5 yıl önce kolon kanserinden kaybeden 34 yaşındaki Soner Demirci, Mamak 4'üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Eşref Akıncı Kışlası'nda askerlik yaparken tanıştığı ve ablası gibi sevdiği sivil memur Safiye Atay'ın da kanser olduğunu öğrendi.

Güçlü iki kadının hikayelerinden ilham alan ve hastalık hakkındaki farkındalığı artırmak isteyen Demirci, "Umut" adını vermeyi planladığı bir belgesel filmi çekmeye kararı aldı.

Kanser hastaları ve yakınlarının radyoterapi, kemoterapi ve yoğun bakım ünitelerindeki yaşam mücadelelerine tanıklık etmeyi planlayan Demirci, bu sayede hastalara hem umut olmayı hem de tedavi aşamalarıyla ilgili toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

- "Belgeselin gücü ön plandadır bunu kullanmak istedik"

Belgeselin içeriğini ve bu kararı nasıl aldığını AA muhabirine anlatan Demirci, annesi kanser olduğunda öleceğine hiç ihtimal vermediğini, ameliyata alındıktan sonra da aniden onu kaybettiğini söyledi.

Demirci, "Annemle vedalaşamadık, onun ne hissettiğini ona o anda sorma fırsatım olmadı ama kanseri atlatmış insanlar bana bunu anlatabilir, bu konuda bir şeyler söyleyebilirdi. Safiye hanım da bu konuda çok yol kat etti. Hastalığının hemen hemen büyük bir bölümünü atlattı. İnşallah hepsini de atlatacak. Onun ağzından duymak istedim." diye konuştu.

Askerdeyken izne çıkamadığı bir bayram gününde Safiye Atay'ın kendisine ve diğer asker arkadaşlarına yemek götürdüğünü aktaran Demirci, o dönemde aralarında güzel bir bağ oluştuğunu dile getirdi.

Demirci, Safiye Atay'ın ve onun yaşam sevincinin diğer insanlara umut olmasını, onunla beraber diğer yaşam hikayelerinin de hastalar ile yakınlarına rehber olmasını istediğini vurgulayarak, "Belgeselin gücü her zaman ön plandadır. Biz de bunu kullanmak istedik." dedi.

Belgeselde uzman anlatıcıların ve hastalık yüzünden çeşitli organlarını kaybeden insanların olacağına değinen Demirci, "Birçok insan, kanser olduğunu öğreniyor, onunla mücadele etmeye çalışıyor ama onların mücadelesinin farkında bile değiliz. Amacımız bu mücadelenin farkında olmak, en azından empati duygumuzu geliştirerek bir fayda sağlamak." diye konuştu.

- "Çok ani bir kayıptı"

Safiye Atay da kendisine 3'üncü evre meme kanseri tanısı konduğunu, 20 Haziran 2019'da da ameliyat olduğunu, 1,5 aydır kanserle mücadele ettiğini belirterek, tedavi, kemoterapi, radyoterapiden sonra şu anda akıllı ilaç kullandığını söyledi.

Demirci'nin 2014'te Mamak 4'üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Eşref Akıncı Kışlası'nda askerlik yaptığı dönemde tanıştıklarını aktaran Atay, şöyle konuştu:

"Gittikten sonra da bağımız kopmadı, birçoğuyla olduğu gibi. Daha sonra annesini kanserden kaybettiğini öğrendim, çok ani bir kayıptı. Çünkü hiçbir şeyi yoktu, bir anda olan bir şeydi. Hep beraber çok üzüldük. Buna takdir diyoruz. Yaptığım işten dolayı da Şehit Gazi İşlem Şube Müdürlüğünde şehit haberi verdiğim için çok kanıksamış oluyorsunuz.

Daha sonra 2019'da kanserle tanıştım. Soner Bey de öğrenince, 'Ben annemde bir şey yapamadım. Nasıl hareket edeceğimizi bilmiyorduk, sen de bunu yaşadın, benimle çalışmak ister misin? Bir farkındalık yaratalım, bakış açısı sağlayalım, bilmeyen insanlara bir yol açalım' dedi. Ben de kendi yaşadıklarımın verdiği ağırlığı da biliyorum, destek vermek istedim. Umarım faydalı bir çalışma olur."