VEDAŞ ekibinin Kurban Bayramı mesaisi - MUŞ

VEDAŞ arıza ekibi sorumlusu Murat Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine enerjisi kesilen yerleşim yerlerinde giderek müdahale ettiklerini söyledi.3 araç ve 12 personelle çalıştıklarını belirten Söylemez, şunları kaydetti:"Gümüşali köyü bölgesinde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye geldik. Burada yaşanan arızayı yoğun gidererek tekrar enerji verdik. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat mesai yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bayram süresince sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.''
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR