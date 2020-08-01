VEDAŞ ekibinin Kurban Bayramı mesaisi - MUŞ

AA

VEDAŞ arıza ekibi sorumlusu Murat Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine enerjisi kesilen yerleşim yerlerinde giderek müdahale ettiklerini söyledi.3 araç ve 12 personelle çalıştıklarını belirten Söylemez, şunları kaydetti:"Gümüşali köyü bölgesinde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye geldik. Burada yaşanan arızayı yoğun gidererek tekrar enerji verdik. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda enerjisiz kalmaması için 7 gün 24 saat mesai yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bayram süresince sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.''