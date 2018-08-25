Sivri biber, domates ve yumurtanın tavada yağla çevrilmesiyle yapılan ve 18.Yüzyıl'ın ortalarında Avrupa'da, 1900'lerden itibaren Türkiye'de domates tarımının başlamasıyla birlikte Ege'de sofralarımızı süsleyem yaz yemeği 'menemen' son günlerin en büyük tartışmasına neden oldu.

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ustası Vedat Milor dün saat 16.00'da Twitter'daki sosyal medya hesabında, "Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu yöneltti.

— Vedat Milor (@vedatmilor) August 24, 2018

ANKETTE, % 50 'SOĞANLI', % 50 'SOĞANSIZ' BAŞA BAŞ

Milor'un bu sorusu 'menemen'severleri adeta ikiye böldü. Milor'un 24 saat ile sınırladığı ankete 17 saat içinde 282 bin 503 kişiden yanıt geldi. 7 bin 500 beğeni ve 3 bin 700 RT alan soruya yanıt verip ankete katılanların sonucu ise % 50 'soğanlı', % 50 'soğansız' çıktı. Başka bir ifadeyle iki kişiden biri 'Menemen'i soğanlı, diğeri ise 'soğansız' sevdiğini söyledi.

'KENTTEKİ KİBAR ARKADAŞLAR SOĞANSIZ YİYOR'

Anketle ilgili yapılan yorumlar da anket kadar dikkat çekiciydi. Birbirini incitmeden taraflar, 'Menemen'in soğanlı ya da soğansız olması gerektiğini birbirlerine anlattı. İşte yapılan yorumlardan öne çıkanlar...

Hülya Can: "Babam 1923 doğumluydu, 2009'da vefat etti. En sevdiği yemek menemendi ve kimse onun kadar leziz yapamazdı. Çıtır sivri biber, Çanakkale domatesi, zeytinyağı, yumurta, tuz ve karabiber.. Asla soğan koymazdı:)) Dipnot: Domateslerin de kabuklarını soyardı...

SigunGeyik MKA: Anneannem 1931 doğumlu, Allah uzun ömür versin, çok da güzel menemen yapar soğanlı:)) Bu arada başınız sağolsun, mekânı cennet olsun babanızın.

Hülya Can: Amin, anneannenin ellerinden öperim...

Mehmet Dinarlı: Menemen, Batı Anadolu'nun basit yemeğidir. Tarladan çıkanlarla yapılır. Standart malzemesi domates, yeşil biber, soğan ve yumurtadır. Kentlerde yaşayan kibar arkadaşlar soğansız yiyorlar ve bence büyük hata yapıyorlar.

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