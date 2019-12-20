Bu sezon Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Vedat Muric'e ülkesi Kosova'dan çok anlamlı bir haber geldi. Golcü oyuncu Kosova'da 2019 yılının futbolcusu seçildi. Kariyerinde sürekli yukarıya doğru tırmanan Kosovalı oyuncu Fenerbahçe'ye geldikten sonra da kısa sürede birçok Avrupa devinin dikkatini çekerken takımının da en golcü ismi olmayı başardı.

Ülkesinde bir başka eski Fenerbahçeli fadıl Vokrri'nin adıyla verilen bu ödüle layık görülen Vedat, sosyal medya hesaplarından ödülü almasının ardından bir de mesaj paylaştı. Başarılı forvet yayınladığı mesajda, "Kosova'da yılın futbolcusu seçilmemin mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.