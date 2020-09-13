Vedat Muric, Lazio için Roma'da

AA

Muric, Lazio ile görüşmeler için öğleden sonra özel uçakla başkent Roma'nın Ciampino Havaalanına geldi. Muric'i Lazio kulübü yetkilileri karşıladı.Havaalanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateş ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.Muric, kendisine "Hoş geldin" diyen basın mensuplarına da teşekkür etti.Muric, yarın sabah Roma'da sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.