Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muriç, rakiplerini tebrik ederek, “Bu zor dönemde iyi galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Kendi adımıza da mağlubiyeti hak etmedik, çok iyi mücadele ettik. İkinci golü bulana kadar yaptığımız mücadeleyi ilk başta yapsaydık belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Haftaya Kayserispor maçına hazırlanıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” diye konuştu.
"İKİNCİ YARININ EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TAKIMI OLMAK İSTİYORUZ"
Bireysel performans hakkında konuşan Muriç, “Bireysel ne kadar iyi olursanız olun takım maç kazanamayınca siz de göze çarpmıyorsunuz. Tabiri caizse o yüzden futbolcular göze çarpıyor, takım iyi olunca. O yüzden ben takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum, o kadar kendimi iyi hissediyorum. Takım olarak da ikinci yarının en iyi çıkışını yapan ve hatta en çok puan toplayan takımı biziz. Bunu buraya gelmeden önce sürdürmek istiyorduk ama başaramadık. Haftaya Kayserispor maçımız var. Kazanıp bir seri daha yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
"HAKEMLER HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"
Hakemleri sorgulamak istemediğini belirten Vedat, şunları söyledi:
“Ama yanılmıyorsam bir tane pozisyon geliyor aklıma; Fenerbahçe-Konyaspor maçıydı sanırım. Jailson’un bir penaltı pozisyonu vardı Fırat Aydınus’tu hakem. Penaltı vermedi. Bu pozisyon belki daha hafifti diğer pozisyondan buna penaltı verildi, diğerinde VAR’a gidilmesine rağmen Fırat hoca penaltı vermemişti. Hemen maçın içinde geldi o pozisyon aklıma.”
"BİZ GOL ATTIRMAK İÇİN ORDAYDIK"
Gol pozisyonu ile alakalı da konuşan Karadeniz ekibini başarılı oyuncusu, “Açıkçası o da gol atmak istiyor, ki başardı, golü de attı. Ben de gol attırmamak için oradaydım. Menajerimiz de aynı olduğu için Serdar ağabeyle çok iyi bir arkadaşlığımız var. Onu da kutluyorum. Sakatlıksız bir sezon devam eder onun için” dedi.
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