Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken Vedat Muriç açıklamalarda bulundu. Takımının tek golünü atan Kosovalı futbolcu şunları söyledi:

"DEZAVANTAJ DİYEMEM"

"Açıkçası zor bir mücadele olacağını biliyorduk. İki ayaklı bir maç olacağı için en iyi skoru almak için çıktık. Attığımız bir gole sevinecek halimiz yok ama 2-0’dan ziyade 2-1 daha iyi bir skor. Bir avantaj değil tabii ki ama dezavantaj da diyemem. İçeride taraftarımızın desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum."

ERSUN YANAL'IN AYRILIĞI

"Futbolda bunlar var. Üzülsek de bazıları da sevinse de futbolda bunlar var. Özellikle ülkemizde, sadece Ersun Hoca için değil, genel olarak ellerinde olmayan sebeplerden ilk fatura onlara kesiliyor. Allah yolunu açık etsin. Bize kattıkları için teşekkür ediyorum."

"GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

"Kendi adıma iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Sonra 4 haftalık bir gol sıkıntısı çektim, eleştirilere saygım var ama, şöyle katılmıyorum, ben her zaman takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Gol atmak önemli değil. Defansa yardım eden, koşan bir forvet ne kadar tartışılır? Kendimi övmek için söylemiyorum."