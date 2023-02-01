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Vedat Özkök hayatını kaybetti

Emekli Devlet Tiyatroları (DT) oyuncusu Vedat Özkök'ten acı haber geldi. Özkök'ün 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi

Vedat Özkök hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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AA

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında, Vedat Özkök'ün vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kurt, Özkök'ün ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Vedat Özkök'ün cenazesinin Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak ikindi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

"SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Devlet Tiyatroları resmi Twitter hesabından, "Türk tiyatrosunun değerli ismi, emekli sanatçılarımızdan Vedat Özkök'ün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt..." mesajı paylaşıldı.

VEDAT ÖZKÖK HAKKINDA

Vedat Özkök, 13 Ocak 1943'te Tunceli'de dünyaya gelmişti. Özkök, Devlet Tiyatroları'na 1965'ten itibaren 43 yıl hizmet vermişti.

İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan 2008'de emekli olan Özkök, 'İstanbul Efendisi', 'Ayakta Durmak İstiyorum', 'Deli İbrahim','Midas'ın Altınları', 'Küçük Şehir', 'Sarı Naciye', 'Sacide, Fatih', 'Mete', 'Maymun Davası', 'Yunus Emre', 'Uçar', 'Lodos', 'Koçyiğit Köroğlu', 'Çıkmaz', 'Cimri', 'Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi', 'Eski Toprak', 'Arturo Uı'nin Önlenebilir Tırmanışı', 'Bir Ümit İçin (Montserrat)', 'Genç Osman', 'Karacaoğlan', 'Güneş ve Aslan', 'Erkek Arkadaş', 'Tuhaf İkili', 'Kasabın Hayalleri', 'Düş ya da Gerçek', 'Paydos', 'Antigone', 'Godot'yu Beklerken', 'V. Frank', 'Yıldız Yargılanması', 'Nazım Üçlemesi (Dünya Yurttaşı)', 'Memuroğlu Memur', 'Sarıpınar -1914', 'Açıl Kafam Açıl', 'Asiye Nasıl Kurtulur', 'Topuzlu', 'Fehim Paşa Konağı', 'Aşk Delis',' Anam Bacım Avradım', 'Son Çıkan Işığı Söndürsün' gibi pek çok tiyatro oyununda rol almıştı.

Özkök, ayrıca 'Korkma', 'My Fair Lady' ve 'Osmancık' oyunlarını da tiyatroya uyarlamıştı.

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