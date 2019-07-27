Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesislerinde devam ederken sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük bir konuşma yaptı. N

isan ayından bugüne kadar kulüpte ve ülkede olan bazı konulara temas eden Küçük, “3 Mayıs 2019 tarihinde Dereağzı Tesisleri'mizde kulübümüzün kuruluş yıldönümünü kutladık. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde yıl dönümünü kutladık. 16 Haziran’da Mali Genel Kurul yaptık. Temmuz ayı hem ülkemiz için hem kulübümüz için darbelerle, darbe teşebbüsleriyle, FETÖ’nün kurduğu kumpaslarla 3 Temmuz’da buna maruz kaldık. 15 Temmuz'da da ülkemiz yine FETÖ kumpasıyla, demokrasimiz, parlamentomuz ve milletimiz bununla karşı karşıya kaldı. Kulübümüz yönünden 3 Temmuz 2011 kumpas olayı hukuki ve manevi anlamda bitmedi. Verdiği zararlardan dolayı maddi anlamda da bitmiş değil. Yönetimimiz bir önceki yönetimin titizlikle takip ettiği hukuki süreçleri aynı ciddiyetle takip ediyorlar. Bu memnuniyet verici bir durum. Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları hem faaliyet raporunda hem başkanımızın yapacağı konuşmada bunlar sizlere anlatılacak” diye konuştu.

Küçük’ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yürütme kurulu üyeleri Başkan Ali Koç’tan plaket aldı.