Vefa Küçük: "Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum"

İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı korona virüs sebebiyle online yapmak zorunda yaptıklarını ifade ederek, “Hem Fenerbahçelilere hem Müslüman Türk milletinin ramazanı şerifi hayırlı olsun. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde yad eder karşılarız. Virüsten dolayı bütün dünya sıkıntılar yaşıyor. Kulübümüzde, bizlerde nasibimizi alıyoruz. Bu nedenle nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan Başkanlık seçimlerini ertelemek mecburiyetinde kaldık. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığımız istişareler sonucunda İstanbul Valiliği'nin herkese uyguladığı tedbiri kulübümüze de uygulamak kaydıyla 1 kişiye 8 metre kareden az yer ayırmamak ve 300 kişiyi geçmemesi, HES koduyla giriş kaydıyla divan kurulunun yapılmasına müsaade edildi. Ancak şu gün kulübümüzün yüksek divan kurulu üye sayısı 3 bin 200'e ulaştı. Aidat yatıranların sayısı da 2735 kişi. Bu arkadaşlarımızın katılma durumu olduğu ortamda 300 kişiyi geçmeyecek bir toplulukla yüksek divan kurulu seçimlerinin yapılması demokratik ve adil olmayacağı düşüncesiyle bu ay yapılması gereken divan kurulu toplantımızı erteledik. Normal şartla da döndüğümüzde kulübümüzdeki her türlü faaliyetler normale döner, başka yüksek divan kurulu seçimi olmak üzere diğer kurulları yapma imkanı buluruz" ifadelerini kullandı.

7 senedir Divan Kurulu Başkanlığı'nı şanlı ve şerefli şekilde devam ettiğini söyleyen Küçük, "Her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimler de Allah sağlık verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN: ŞAMPİYONLUK KUPASINI MÜZEMİZE GETİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluk durumuyla ilgili, "Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de online olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan bir konuşma gerçekleştirdi. Pandemi süreci boyunca hep bir sonraki toplantıda bir araya gelebilme umutlarını koruduklarını ama şartların buna izin vermediğini söyleyen Kızılhan, "Sevdiklerimizin sağlığı en büyük önceliğimiz oldu. Kulüp olarak her şeyin başı sağlık ilkemizden şaşmadık. Sizlerin teveccühüyle yönetime geldiğimiz günden bu yana finansal olarak kulübümüzün sürdürülebilir yapıya kavuşması için çok emek verdik. Her daim Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözettik ve bu durumdan taviz vermedik. Bankalar Birliği anlaşmasını 19 Mart'ta imzalayarak önemli adım attık. Anlaşmaya göre 2+7 yıl şeklinde durumumuz yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında büyük emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarla ve Bankalar Birliği'ne teşekkürlerimizi sunarız. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili 6 Mart'ta TFF'ye başvuru yaptık ve ek dokümanları da daha sonra paylaştık. 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan sadece şampiyonluklarımız değil, Türkiye'nin futbol tarihidir. Biz de bu bilinçle 1959 öncesi şampiyonluk yaşamış kulüplerle görüştük ve onlar da başvurularını yaptılar" dedi.

Fenerbahçe futbol takımının durumuna değinen Kızılhan, "Futbol takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Erol Bulut'a kendisine verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Basketbolda kadınlarımız Avrupa'da 3. oldu. Tüm teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız Euroleague'de normal sezonu 7. sırada bitirdi. Moskova'daki maçları kaybetmemize rağmen İstanbul'da 2 maç alarak tekrar Moskova'ya gitmek istiyoruz. Voleybolda kadın takımımız finalde serinin 3. maçına çıkamadı. Zorlu salgın şartlarında fedakarlık gösteren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız ise ligi 2. sırada tamamladı. Yelken şubemizin sponsoru doğuşla birlikteliğimizi 2021 sonuna kadar uzattık. Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyoruz. Kürekte erkek ve kadınlarda şampiyon olduk, takımlarımızı tebrik ediyorum. 6 farklı branştan 13 sporcumuz Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Haziran ayına kadar kota mücadelelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.