Vefa Küçük: "Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Vefa Küçük: "Bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, divan başkanlığı görevi ile ilgili, "Her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimler de Allah sağlık verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" diye konuştu

Vefa Küçük:
İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı korona virüs sebebiyle online yapmak zorunda yaptıklarını ifade ederek, “Hem Fenerbahçelilere hem Müslüman Türk milletinin ramazanı şerifi hayırlı olsun. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde yad eder karşılarız. Virüsten dolayı bütün dünya sıkıntılar yaşıyor. Kulübümüzde, bizlerde nasibimizi alıyoruz. Bu nedenle nisan ayında yapılması gereken Yüksek Divan Başkanlık seçimlerini ertelemek mecburiyetinde kaldık. Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaptığımız istişareler sonucunda İstanbul Valiliği'nin herkese uyguladığı tedbiri kulübümüze de uygulamak kaydıyla 1 kişiye 8 metre kareden az yer ayırmamak ve 300 kişiyi geçmemesi, HES koduyla giriş kaydıyla divan kurulunun yapılmasına müsaade edildi. Ancak şu gün kulübümüzün yüksek divan kurulu üye sayısı 3 bin 200'e ulaştı. Aidat yatıranların sayısı da 2735 kişi. Bu arkadaşlarımızın katılma durumu olduğu ortamda 300 kişiyi geçmeyecek bir toplulukla yüksek divan kurulu seçimlerinin yapılması demokratik ve adil olmayacağı düşüncesiyle bu ay yapılması gereken divan kurulu toplantımızı erteledik. Normal şartla da döndüğümüzde kulübümüzdeki her türlü faaliyetler normale döner, başka yüksek divan kurulu seçimi olmak üzere diğer kurulları yapma imkanı buluruz" ifadelerini kullandı.

7 senedir Divan Kurulu Başkanlığı'nı şanlı ve şerefli şekilde devam ettiğini söyleyen Küçük, "Her şey normale döndükten sonra yapılacak yeni seçimler de Allah sağlık verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN: ŞAMPİYONLUK KUPASINI MÜZEMİZE GETİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluk durumuyla ilgili, "Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de online olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan bir konuşma gerçekleştirdi. Pandemi süreci boyunca hep bir sonraki toplantıda bir araya gelebilme umutlarını koruduklarını ama şartların buna izin vermediğini söyleyen Kızılhan, "Sevdiklerimizin sağlığı en büyük önceliğimiz oldu. Kulüp olarak her şeyin başı sağlık ilkemizden şaşmadık. Sizlerin teveccühüyle yönetime geldiğimiz günden bu yana finansal olarak kulübümüzün sürdürülebilir yapıya kavuşması için çok emek verdik. Her daim Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözettik ve bu durumdan taviz vermedik. Bankalar Birliği anlaşmasını 19 Mart'ta imzalayarak önemli adım attık. Anlaşmaya göre 2+7 yıl şeklinde durumumuz yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında büyük emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarla ve Bankalar Birliği'ne teşekkürlerimizi sunarız. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili 6 Mart'ta TFF'ye başvuru yaptık ve ek dokümanları da daha sonra paylaştık. 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan sadece şampiyonluklarımız değil, Türkiye'nin futbol tarihidir. Biz de bu bilinçle 1959 öncesi şampiyonluk yaşamış kulüplerle görüştük ve onlar da başvurularını yaptılar" dedi.

Fenerbahçe futbol takımının durumuna değinen Kızılhan, "Futbol takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Erol Bulut'a kendisine verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Basketbolda kadınlarımız Avrupa'da 3. oldu. Tüm teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız Euroleague'de normal sezonu 7. sırada bitirdi. Moskova'daki maçları kaybetmemize rağmen İstanbul'da 2 maç alarak tekrar Moskova'ya gitmek istiyoruz. Voleybolda kadın takımımız finalde serinin 3. maçına çıkamadı. Zorlu salgın şartlarında fedakarlık gösteren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız ise ligi 2. sırada tamamladı. Yelken şubemizin sponsoru doğuşla birlikteliğimizi 2021 sonuna kadar uzattık. Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyoruz. Kürekte erkek ve kadınlarda şampiyon olduk, takımlarımızı tebrik ediyorum. 6 farklı branştan 13 sporcumuz Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Haziran ayına kadar kota mücadelelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu! Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLForvette kim oynayacak?
Fatih Terim'in Galatasaray - Antalyaspor maç kadrosu: İşte Galatasaray muhtemel 11'i - Spor Haberleri
FUTBOLTerim'in 11'i...
Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan kulüplere şok!
FUTBOLAyrılan kulüplere şok!
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
FUTBOLSeçim tarihi belli oldu
Bakan Kasapoğlu: "UEFA Şampiyonlar Ligi finaline hazırız"
FUTBOL"Şampiyonlar Ligi finaline hazırız"
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın konuğu Kasımpaşa
FUTBOLFenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Şenol Güneş: Futbolun sahibi patronlar değil taraftarlardır
FUTBOL"Futbolun sahibi taraftarlardır"
Moussa Marega'dan transfer açıklaması
FUTBOLMoussa Marega'dan transfer açıklaması
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Giggs, iki kadına saldırmakla suçlandı
FUTBOLGiggs iki kadına saldırmakla suçlandı
Sevilla'nın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda
FUTBOLKerem'e İspanya'dan kanca!