Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram yardımı - SİİRT

AA

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Dernekler Federasyonu üyeleri, bir hayırseverin desteğiyle temin edilen halı, perde ve bayramlık giysi yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.Grup sorumlusu Nedim Ayhan, yardımların Ulus, Sakarya ve Algül mahallelerindeki ailelere dağıtıldığını belirtti.Kentte ihtiyaç sahibi aileleri gözettiklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:"Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde gıda yardımı dağıttığımız evlerde 6-7 ailenin ev eşyası ihtiyacını tespit ettik. Bu ailelerin durumunu bildirdiğimiz İstanbul'da bir hayırsever Kurban Bayramı için ev eşyası ve ailelere bayramlık giysi gönderdi. Valiliğimizin araçlarıyla bu yardımları ailelere ulaştırdık. Bu aileleri bayram gününde mutlu eden hayırsevere teşekkür ediyoruz. Devletimiz ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürecek."Grup üyelerinden Ömer Beytekin emeği geçenlere teşekkür ederek, grup bünyesinde 2,5 aydan beri gönüllü çalıştıklarını, yardım yaptıkları ailelerin mutluluğuna ortak olmanın memnuniyetini yaşadıklarını aktardı.