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Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri iftarda da sahurda da görev başında

Kırklareli'nde Kovid-19 hastaları, karantinada bulunan 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıkları olanlara taleplerine göre yardım götüren gönüllüler, ramazan ayında da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zamanla yarışıyor. Gönüllü Selma Karakahya: "Bazen iftar, bazen sahurda ailelerimizden uzak olsak da bunu, yardım ettiğimiz bir vatandaşımızın duasıyla unutuyoruz"

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri iftarda da sahurda da görev başında
AA

Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri iftar ve sahuru görevleri başında karşılıyor.

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana çalışmalarını sürdüren gönüllüler, vatandaşların taleplerini karşılamak için zamanla yarışıyor.

Gönüllüler bugünlerde ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide başta olmak üzere yardıma muhtaçların tüm ihtiyaçlarını giderebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşlara sıcak pide ulaştırmak amacıyla iftar saatine yakın fırınların önlerinde kuyruğa giren gönüllüler, aldıkları pideleri hızla evlere götürerek vatandaşlara teslim ediyor.

İftar saati Vefa Sosyal Destek Grubu merkezine dönen gönüllüler, bu kez de kendi iftarlıklarını hazırlıyor.

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederek masaya oturan görevliler, dua ederek iftarlarını yapıyor.

İftarın ardından yeniden mesailerine dönen görevliler bu kez de vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele veriyor.

İkişer kişilik gruplar halinde görev yapan gönüllüler günde ortalama 100 kilometre yol katederek, 50 vatandaşa hizmet sunuyor.

Görevliler sahur vakti de aynı şekilde hazırlıklarını yapıyor.

- "Bizim için çok güzel bir duygu"

AA ekibi Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Hülya Akalın, Selma Karakahya, Soner Ertinel ve Samet Kösem'in bir gününü görüntüledi.

Hülya Akalın, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla saat gözetmeksizin görev yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldığını bildiren Akalın, vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerinde büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bazen ailelerinden uzak kaldıklarını anlatan Akalın, "Ramazanda vatandaşlarımıza yardım götürebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek bizim için çok güzel bir duygu. Saatimiz yok, vaktimiz yok. Her daim onların isteği doğrultusunda çalışıyoruz. Ailemizle bir arada bulunamıyoruz. Vatandaşlarımız hangi saat yardım isterse istesin onlara hizmet götürmek zorundayız." dedi.

Samet Kösem, yağmur çamur demeden ellerinden geldiğince vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- "İnsanların yardımına koşmak bize huzur veriyor"

Selma Karakahya ise özellikle birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı ramazan ayında vatandaşların yardımına koşmanın insana ayrı bir huzur verdiğini belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerinin günde ortalama bin vatandaşa ulaştığını anlatan Karakahya, "İnsanların dertlerini dinledikten sonra onlara yardımcı olabilmek gerçekten içimizi rahatlatıyor." diye konuştu.

Bazı insanların dua ettiğini gördüğünde kendisini çok güçlü ve huzurlu hissettiğini vurgulayan Karakahya, şöyle konuştu:

"Bazen iftar, bazen sahurda ailelerimizden uzak olsak da bunu, yardım ettiğimiz bir vatandaşımızın duasıyla unutuyoruz. İnsanlara yardım edebilmek, onların yanında olduğumuzu hissetmek gerçekten çok iyi. İnsanlar da bunun farkındalar. Bazı insanlar bizlere o kadar çok dua ediyor ki o dualar bizlere çok güç veriyor. Evlatlarımdan uzak olmak bazen hüzünlendirse de insanlar için bir şeyler yapabilmek çok güzel bir duygu."

Soner Ertinel da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

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