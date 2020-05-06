Vefa Sosyal Destek Grupları ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - SİVAS

İl merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı kolilerini ulaştırıyor.Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın son 1 haftada 3 bin 481 adet hijyen ve gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı belirtildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 6 bin 279 talebinin tamamını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları, ramazanda da gıda ve hijyen paketlerini vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor.
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