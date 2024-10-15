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        Haberler Gündem Güncel Vefalı köpekten duygulandıran davranış: Kazada ölen sahibinin mezarı başından ayrılmadı | Son dakika haberleri

        Vefalı köpekten duygulandıran davranış: Kazada ölen sahibinin mezarı başından ayrılmadı

        İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni Devrim Kaynar'ın Teo isimli köpeği sahibinin toprağa verildiği Ordu'daki mezarının başından ayrılmadı. Vefalı köpeğin o anları çevredekileri de duygulandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:14
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        İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Devrim Kaynar, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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        Devrim Kaynar, 12 Ekim'de memleketi Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

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        3 yıldır sahibi olduğu 'Teo' isimli köpeği de Kaynar'ın mezarının başından bir an olsun ayrılmadı.

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        Cenazede 'Teo'nun sahibinin mezarının başına gelip yattığı anlar, çevredekileri de etkiledi.

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        Devrim Kaynar'ın akrabası ve Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Devrim Hoca, dayımın kızı. İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Tatil ve izin dönemlerinde köyüne gelir, çok sevdiği Teo ile vakit geçirirdi. Köpeği Teo, mezarın başucuna gelip yatıp gözyaşı döktü. Cenaze tabuttan indirilip mezara girene kadar ve hatta sonrasında bile Teo, bir an olsun buradan ayrılmadı. Bu anları görünce hepimiz çok duygulandık. Hala mezarının bulunduğu bölgede dolaşıyor" dedi.

        #istanbul
        #trafik kazası
        #Köpek
        #vefa
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