Vefat eden babasının aracını yaktı

AA

Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokağı'nda park halinde bulunan hafif ticari araç, Mahmut A. tarafından kundaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen Mahmut A'nın birkaç ay önce babasını kaybettiği ve psikolojik sorunlarının artması üzerine babasına ait aracı kundakladığı öne sürüldü.Mahmut A, yasal vasisi ile Ümraniye Polis Merkezine götürüldü.