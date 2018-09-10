Türkiye’nin uluslararası nitelikli ilk vegan festivali olan Uluslararası İstanbul Vegfest, Türkiye Vegan Derneği (TVD) tarafından 8-9 Eylül’de Sarıyer Life Park’ta gerçekleştirildi. Türkiye Vegan Derneği tarafından hayata geçirilen festivalin uluslararası destekçileri de festivalin daha geniş kitlelere duyurulmasında rol aldı. Etik, çevreci, sağlıklı ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam biçimi olan veganlığın bilinirliğinin artırılması, desteklenmesi, doğru bilgiye birinci elden ulaşımın kolaylaştırılması ve farkındalığın artırılması İstanbul Vegfest’in öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

İlginç vegan tarifler, renkli katılımcılar ve konserlerle tam bir şenlik ortamı yaratan festivalin bu yılki şehir konuğu Malatya oldu. Malatya’nın tamamen vegan prensipleriyle hazırlanan yöresel tarifleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Festivalin son günü konser veren Fatma Turgut, ziyaretçileri müziğe doyurdu.



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