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Vejetaryen hayatı benimseyen kişiler için bir “super app” olmayı hedefleyen sosyal medya platformu Veganzone, 3 milyon dolar değerleme ile Focus Global Project’ten ilk yatırımını aldığını duyurdu.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerden vejetaryenlerin tanışmalarına, ortak etkinlikler düzenlemelerine ve veganlıkla ihtiyaç duyulan her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan Veganzone, Şubat ayında New York’ta kurulmasının ardından, bugün Türkiye dâhil 40 ülkeden kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Girişimin Türkiye’de de 7 bin üyesinin bulunduğu aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar yerli ve yabancı pek çok girişime yatırım yapan Focus Global Project’den ilk yatırımını alan Veganzone, bu yatırımı yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve etkin olduğu pazarlarda büyümeye ayırmayı hedefliyor.

Dünya çapında bir uygulama olma yolunda hızla ilerleyen Veganzone’u ve kitlesini çok önemsediklerini söyleyen Focus Global Project Yönetici Ortağı Kerem Kapancı, Veganzone’a verdikleri desteklerini arttırarak sürdüreceklerini belirtti.

Kerem Kapancı, marketlerde veya kasaplarda satın alınan etlerin üretim aşamasının yağmur ormanlarının yok olmasından, su, toprak ve enerji israfına, havanın ve suyun kirlenmesinden iklim değişikliğinin tetiklenmesine, hayvan ve bitki türlerinin tükenmesinden sera gazlarının artmasına kadar pek çok çevresel etkiye sebep olduğunu hatırlattı.