HAFİF VE ORTA ŞİDDETTE GÖRÜLÜYOR

Depresyon karamsar düşünceler olarak tanımlansa da aslında düzeyleri olan bir psikolojik duygu durumudur. Hafif ile orta şiddette depresyonu olan kişilerde semptomlar belirsiz seyredebilir.

Araştırmada hafif ve orta düzeyde depresyonu olan kişiler belirsiz durumlarda kendi sonuçları hakkında daha gerçekçi yaklaşımlar sergilemiş ve bu yaklaşımları doğru değerlendirilmiştir.