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Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala vekaleten kurban kestirecek kişiler tarafından kurban kesim fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan beklenen açıklama geldi. Yurt dışı ve yurt içi vekaletle kurban kesim bedelini sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, 2023 vekatle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte detaylar…

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  • Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

    Kurban bayramına sayılı günler kala keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenliyor. Kurbanını vekalet yoluyla kesmek isteyen vatandaşlar tarafından kurban kesim bedeli sorgulamaları yapılıyor. 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içi 2 bin 250 lira, yurt dışı için de 800 tl olarak açıklamıştı. Peki 2023 vekatle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği rakam…
  • Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

    2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

    İşte, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın paylaşımı;

    Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı

    KURBAN VEKALETİ NEDİR?

    Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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