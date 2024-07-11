Velayet davası sonrasında dehşet!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde velayet davasının ardından adliye çıkışı takip ettiği eski eşini silahla bacağından yaralayan kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre bir süre önce boşandıkları öğrenilen Saliha S. (37) ile Erkan S. (45), çocuklarının velayet davası için adliyeye gitti. Bir erkek bir kız çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan baba Erkan S, adliyeden çıkan eski eşini takip etti.

Evine gitmek için yola çıktığı öğrenilen Saliha S, Küçükbalıklı Mahallesi'ne geldiği sırada karşılaştığı eski eşi Erkan S. ile tartışmaya başladı. BACAĞINDAN VURUP KAÇTI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan Saliha S, sokak üzerindeki bir iş yerine sığınmak istediği sırada eski eşi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.