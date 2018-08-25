Velez Sarsfield - Banfield sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig maçında Velez Sarsfield ile Banfield, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Velez Sarsfield 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Banfield 3 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Velez Sarsfield, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Banfield son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 553 kodlu maçı oynayanlar; Velez Sarsfield galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Banfield galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Velez Sarsfield son haftadaki Argentinos Juniors müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Banfield, Patronato karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Velez Sarsfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Velez Sarsfield, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Banfield ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Banfield, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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