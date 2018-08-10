Velez Sarsfield - Newells Old Boys karşılaşma önü

Velez Sarsfield ve Newells Old Boys, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Ev sahibi Velez Sarsfield, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Newells Old Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Velez Sarsfield kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.80, Newells Old Boys sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Velez Sarsfield önceki hafta Huracan mücadelesinde 1-0 yenildi.

Newells Old Boys, Belgrano karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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