Veli ve Kerem söz düellosunda!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 20. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Meral, Cemre ve Kerem’in hastanede Veli’yle karşılaştıkları sahnede; Veli ile Kerem arasında söz düellosu yaşanıyor. Veli’nin alaycı halleri de sempati uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 20. bölümünün konusu şöyle; Kadir, Zarif’in gözlerinin içine içine bakar. Aklında onlarca soru, kalbinde onun Cansız olduğuna dair büyük bir şüphe vardır. Veli de Cansız’ı nefretle süzer. Ortam çok gergin, Zeynep yoğun stres altındadır. Zira, yapılacak en küçük bir hata, Kadir’in baba katili olmasına sebep olacaktır. Kadir ile Zarif’in hesaplaşması başlar. Diğer yanda Kerem ve Cemre, Meral’i hastaneye getiririr. Kontrolünü tamamen kaybeden Yakup ise Demir’i arar ve onu ölümle tehdit eder. Demir ve Belma, Yakup’u ortadan kaldırmak için bir plan yaparlar. Meral de intikam ateşiyle yanmaktadır. Cemre, Belma ve Demir’i darmadağın edecek bir hamle yapar. Cemre, annesinin günlüğünü de okumaya başlar ve hayatında yeni bir pencere daha açılır. Kerem, iyi ve kötü her anında Cemre’nin yanındadır. Kadir’in, kafasındaki sorulara yanıt bulmadan Zarif’i bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur. Zeynep, Kadir’in Cansız’ın gerçek kimliğini öğrenmesinden ve onu öldürmesinden büyük endişe etmektedir. Zeynep, onu engelleyebileceğini düşündüğü son kişinin de kapısını çalar, bildiklerini anlatır. Ancak Kadir’in Zarif’in Cansız olduğunu öğrenmesi halinde, onu durdurabilecek ne bir söz, ne de bir güç vardır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!