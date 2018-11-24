New York Times gazetesi, "Suudiler ABD ile bir nükleer anlaşması yapmak istiyor. Bomba 'üretmemeleri' konusunda onlara güvenilir mi?" başlıklı haberde, 33 yaşındaki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'nükleer silah üretme' isteğinin ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı ( CIA) tarafından araştırıldığını yazdı.

Haberde, "CIA, Kaşıkçı cinayeti konusunda Muhammed bin Selman'ı suçlamadan önce ABD istihbarat örgütleri başka bir gizemi çözmeye çalışıyordu. Prens, kendi atom bombasını inşa etmenin temellerini mi atıyordu?" ifadelerine yer verildi.

NYT yazısında bir sorun olduğuna da değiniliyor. Anlaşma, Suudi Arabistan'ın inşa etmek istediği tesis sayısına bağlı olarak 80 milyar doları bulabilir. Suudi Arabistan ile nükleer tesislerin inşaası konusunda müzakerelere giren ABD'li yetkililerin, Suudilerin kendi nükleer yakıtlarını üretme konusundaki ısrarı, Suudilerin gizli bir şekilde kendi nükleer silahlarını üretmek isteyebileceğinden kuşku duymalarına neden olduğu belirtildi.

ABD ve müttefiklerinin 2015'te İran ile imzalanan anlaşmadan önce İran'ın gizli bir şekilde nükleer silah inşa ettiğine yönelik endişelere benzer şekilde, Suudi Arabistan'da da 'kendi silahına sahip olma' konusunda endişelerin yükseldiği belirtiliyor.

Kaşıkçı cinayetinin ardından sürekli olarak açıklama değiştiren Suudilerin nükleer silah konusunda güvenilir olup olmayacağı, Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin Suudi Arabistan'a nükleer teçhizat satmaması durumunda Rusya, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin söz konusu ekipmanları satma konusunda istekli olacakları konusunu tartıştıklarına dikkat çekildi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman, "Kemik testereli bir ülkeye nükleer silahlarıyla da güvenilmemeli" ifadesini kullanarak, Ekim'de İstanbul'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz ekibinin 'kemik testeresi' kullandığına göndermede bulundu.

Yapılan araştırmalarda, son 5 yılda Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke yüzde 61 ile ABD olurken, ABD'yi yüzde 23 ile İngiltere, yüzde 4 ile Fransa takip etti.

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