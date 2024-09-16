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        Veliden öğretmene darp girişimi

        Tokat'ta bir ilkokulda, öğrenci velisi öğretmenin yakasına yapıştı. Öğretmen darp raporu aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:19
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        Veliden öğretmene darp girişimi
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        Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        İddiaya göre, kent merkezindeki Fatih İlkokulunda İngilizce öğretmeni Emine D, velilerin olduğu WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin ismini yazdı.

        ÖĞRETMENİN YAKASINA YAPIŞTI

        Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş, öğretmenler odasına geçen Emine D.nin yakasından tuttu.

        Emine D., hastaneye giderek darp raporu aldı. A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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