Veliden öğretmene darp girişimi
Tokat'ta bir ilkokulda, öğrenci velisi öğretmenin yakasına yapıştı. Öğretmen darp raporu aldı
Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İddiaya göre, kent merkezindeki Fatih İlkokulunda İngilizce öğretmeni Emine D, velilerin olduğu WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin ismini yazdı.
ÖĞRETMENİN YAKASINA YAPIŞTI
Bu duruma sinirlenen A.Ş. isimli veli okula gelerek, koridorda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine veli A.Ş, öğretmenler odasına geçen Emine D.nin yakasından tuttu.
Emine D., hastaneye giderek darp raporu aldı. A.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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