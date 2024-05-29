Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü

Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü

Velilerin de dahil olduğu öğrenci kavgasında kan döküldü Diyarbakır'da Çınar Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca ortalık karıştı. Çıkan kavgada bir veli bıçakla yaralandı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:59 facebook

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