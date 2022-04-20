Venedik'e günübirlik ziyaretler için 'ayakbastı' ücreti şartı geliyor 0:00 / 0:00

İtalya'nın Venedik kentinde turizmin pandemi öncesi seviyelere dönmeye başlamasıyla, kente girişlerin rezervasyona bağlanması ve günübirlik girişlerden "ayakbastı" ücreti alınması planı da yeniden devreye giriyor.

Geçen hafta sonu Paskalya döneminde Venedik'i dört gün içinde yarım milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi yerel yönetimi harekete geçirdi.

Venedik Belediyesi Turizm Dairesi Başkanı Simone Venturini, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda 2023 başından itibaren kente giriş için rezervasyon şartı getirileceğini söyledi. Bu sistemin Haziran ayından itibaren denenmesi planlanıyor.

Venedik yerel basınındaki bilgilere göre de rezervasyon sayıları doğrultusunda kente girişlerden ücret alınması söz konusu olacak. Rezervasyon sayısının 40-50 bin civarı bir sınırı aştığı günlerde Venedik'e giriş için 10 euro'ya varan ücretler ödemek gerekecek.

Bu rezervasyon ve "ayakbastı" ücreti sistemi yalnızca kenti günübirlik ziyaret edenler için geçerli olacak.

Venedik de dahil birçok İtalyan kenti halihazırda, turistik konaklama tesislerinde kalan kişilerden günlük "konaklama vergisi" tahsil ediyor.

'Turizmin dengeli yönetimi için gerekli'

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Paskalya sonrası Twitter'da yayımladığı mesajında, "Venedik'te turizm yeniden başlıyor" dedi ve kente rezervasyonla girilmesi planının "turizmi daha dengeli şekilde yönetebilmek için doğru yol olduğunu" söyledi. Brugnaro, Venedik'in dünyada "bu zorlu deneyi yapan" ilk yer olacağını belirtti.

Sabit nüfusu gittikçe azalan ve ekonomisi neredeyse tamamen turizme bağlı hale gelen Venedik'te, bu kısır döngüyü desteklediği gerekçesiyle kitlesel turizm uzun süredir tartışılan ve çözüm aranan bir konu.

Venedik Belediyesi bu bağlamda kente günübirlik giriş yapanlardan ücret almayı planlıyordu. Turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemlerde Venedik'e giriş ücretinin 10 euro'yu bulması planlanıyordu.

Ancak 2020 başında koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat yasakları devreye girip turizm durma noktasına gelince Venedik Belediyesi'nin bu planı da askıya alınmıştı.

70 yıl önce 175 bin seviyesinde olana Venedik nüfusu bugün 50 bin civarına düşmüş durumda. Pandemi öncesinde kentin çektiği turist sayısı ise yıllık 30 milyon olarak hesaplanıyordu.

Paskalya tatilinin ardından, gelecek hafta sonu başlayacak Venedik Bienali'nin de kente ziyaretleri artırması bekleniyor. 2021'de yapılması planlanan 59. Venedik Bienali, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti