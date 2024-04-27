Venedik’e giriş ücreti: İlk günde 15 bin kişi 5'er euro ‘ayakbastı’ ödedi

Nüfusu 50 bin civarına düşen Venedik’e yılda 30 milyona yakın turistin gittiği hesaplanıyor. Bunların büyük kısmının günübirlik ziyaretçi olması ve yoğun tatil dönemlerinde kentin kitlesel turizmin olumsuz etkilerine maruz kalması sebebiyle yıllardır kente girişlerin ücrete tabi olması önerisi konuşuluyordu.

Pandemi nedeniyle birkaç yıl ertelenen uygulama sonunda dün başladı. İtalya’da Kurtuluş Bayramı nedeniyle tatil olan 25 Nisan’dan Temmuz ortasına kadar, hafta sonları gibi yoğun olması beklenen 29 günde kente günübirlik girişler için 5 euro ödemek gerekecek.

Bu tarihler arasında kenti ziyaret etmek isteyenler Venedik Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden kayıt yaptıracak ve ücrete tabiyse ödeme yaparak bir QR kodu alacak.

REKLAM

Kentteki turistik tesislerde konaklayanlar zaten belediyeye günlük bir vergi ödediği için giriş ücretinden muaf olacak. Bölge sakinleri, kentte çalışan ve eğitim alanlar ile 14 yaş altı çocuklar da ücret ödemeden Venedik’e girebilecek.

Giriş ücreti, saat 08.30 ile 16.00 arasında geçerli olacak.

Yerel halka vergi kesintisi Uygulamanın başladığı Perşembe günü 15 bin 700 kişi 5 euro’luk katkı payını ödedi. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, uygulamanın gelir elde etmek amacıyla yapılmadığını ancak başarılı olması halinde kent sakinleri için yerel vergilerde kesintiye gitmeyi düşündüklerini söyledi. Öte yandan uygulamanın, yoğun günlerde turist sayısını düşürme amacının şimdilik gerçekleşmediği yorumu yapılıyor. Belediyenin kayıt platformunda 113 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı, bunların büyük kısmının kentte evleri olanlar ve yakınları, öğrenciler, işçiler ve otel müşterileri olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak giriş ücretinden muaf olanların da kayıt yaptırması şartı kafa karışıklığı yarattı ve şikayet sebebi oldu. REKLAM