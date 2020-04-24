Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji
ABONE OL

Venezuela akaryakıt için İran'dan yardım istedi

Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı artırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Güney Amerika ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için yaşlanan bir rafinerisini takviyeyle çalıştırmak amacıyla İran'dan yardım istediği bildirildi

venezuela
HABERTURK.COM

Associated Press ajansının, operasyon hakkında bilgi sahibi olan iki petrol endüstrisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İran'ın Mahan Havayolları şirketine ait, benzin üretiminde kullanılan kilit öneme sahip kimyasalları taşıyan ikinci bir uçak, dün Venezuela'nın batısındaki bir şehre iniş yaptı.

14 UÇUŞ DAHA YAPILACAK

Yetkililerden biri, gelecek günlerde İranlı teknisyenleri de Venezuela'ya getirecek 14 uçuşun daha yapılmasının beklendiğini söyledi.

Mahan Havayollarına ait ilk uçağın, ikincisi gibi çarşamba günü Falcon eyaletinde Paraguana Rafinerisi yakınındaki bir havaalanına indiği belirtildi.

Venezuela Haberleşme Bakanlığı, Mahan Havayolları ve İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonu, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Venezuela'da geçen haftalarda başkent Caracas dahil birçok kentte benzin istasyonları önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.

ABD yönetimi mart ayı sonunda Venezuela'da Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz" ifadesini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aydem Enerji'den, "kıyasen fatura" bilgilendirmesi
ENERJİ"Kıyasen fatura" bilgilendirmesi
Katı yakıt istatistikleri açıklandı
ENERJİKatı yakıt istatistikleri açıklandı
Brent petrolün varili 22,03 dolar
ENERJİBrent petrol güne artışla başladı
Türkiye'nin depoları ucuz petrolle doldu - haberler
ENERJİTürkiye'nin depoları doldu
Doğalgaz santrallarının elektrik üretiminde düşüş
ENERJİDoğalgaz santrallarında rekor düşüş
Pandemi hastanesinin enerjisi '1920'den geliyor
ENERJİHastanenin enerjisi '1920'den
Petrol 22 doların üzerine çıktı
ENERJİPetrol fiyatı yükselişe geçti
Son dakika haberi... Benzin ve motorinde büyük indirim - haberler
ENERJİBenzin ve motorinde büyük indirim
'Koronavirüs belirsizliği petrolde tarihi düşüş getirdi'
ENERJİİran'dan 'petrol fiyatı' açıklaması
Son dakika haberler: Benzin ve motorin fiyatında tarihi indirim
ENERJİBenzin ve motorin 5 TL'nin altına düşecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X