Venezuela, Avrupa Parlamentosu üyelerinin ülkeye girişini engelledi

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Pazar günü Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden Avrupalı dört parlamenterin ülkeye girişine, "komplo düzenlemek için gelmiş olabilecekleri" gerekçesiyle izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu, muhalif lider Guaido'yu ülkenin meşru başkanı olarak tanıyor.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gayrimeşru ilan eden Avrupa Parlamentosu'nun merkez sağ Avrupalı Halkların Partisi üyesi dört milletvekili, Guaido'yla görüşmek üzere Caracas'a gitti.
Milletvekillerinden Esteban Gonzalez Pons, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla "Pasaportlarımıza el koydular, bizi ülkeden atmalarının gerekçesini paylaşmadılar" açıklaması yaptı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter'dan, "milletvekillerine birkaç gün öncesinden ülkeye giriş izni verilmeyeceği bilgisi verilmişti. Venezuela, Avrupalı aşırı sağcıların saygısız ve müdahaleci hareketlerle ülkedeki huzur ve istikrarı bozmasına izin vermeyecektir" açıklaması yaptı.
Muahlif lideri Juan Guaidó, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki birçok ülke Guaidó'yu başkan olarak tanıdığını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu da Guaido'yu ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.
Rusya, Çin ve Türkiye gibi diğer birçok ülke ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya destek veriyor.
Maduro, "yaklaşık 10 kadar ülkenin muhalif lider Guaido'ya destek verdiğini ve hiç kimsenin seçmediği bir hükümeti dayatmaya çalıştığını" söylüyor.
Guaido, hükümet karşıtı gösteriler yapılması çağrısında bulunurken Venezuela ordusunun desteğini alan Maduro ise erken seçimlere gitmesi için artan bir iç ve dış baskı altında.
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