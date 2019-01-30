Venezuela: Başsavcı, muhalif lider Juan Guaidó'ya ülke dışına çıkış yasağı konmasını istedi

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Venezuela'da Başsavcı, kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaidó'ya ülke dışına çıkış yasağı konmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını talep etti.
Başsavcının hamlesi, ABD ve bazı diğer ülkelerin destek verdiği Juan Guaidó ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında yoğunlaşan iktidar mücadelesinde, Madoru hükümetinden gelen son hamle.
Venezula yoğun ekonomik sorunlar yaşıyor ve son haftalarda şiddet olaylarında da artış oldu.
Maduro'nun ikinci görev dönemine başladığı 10 Ocak'tan bu yana ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Maduro, çok sayıda muhalif adayın seçime girmesinin engellendiği ya da hapse atıldığı tartışmalı bir oylamada ikinci kez seçilmişti.
BM'ye göre 21 Ocak'tan bu yana en az 40 kişinin öldüğüne, yüzlerce kişinin de yaralandığına inanılıyor.
Ülkedeki hiperenflasyonla, gıda ve ilaç gibi temel tüketim maddelerinde yaşanan sıkıntılan milyonlarca kişinin Venezuela'yı terk etmesine neden oldu.
Başsavcı Tarek Willam Saab, Guaidó'nun ülkeyi terk etmesi veya varlıklarını kaçırmasını egellemek için Yüksek Mahkeme'den "önlem almasını" istedi.
Saab'ın bürosundan yapılan açıklamada "Ülkede şiddet olayları yaşandı ve yabancı ülkelerden açıklamalar geldi ve Cumhuriyet'in varlıkları donduruldu. Bütün bunlar anayasal düzene karşı işlenen ağır suçlara işaret ediyor." denildi.
Maduro'ya sadık olan Yüksek Mahkeme'nin başsavcının talebini yerine getirmesi bekleniyor.
Başsavcının talebi, Washington'ın Venezuela'nın ABD'deki banka hesaplarının kontrolünü, ülkenin meşru lideri olarak kabul ettiği Juan Guaidó'ya vermesini izliyor.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başsavcı Saab'ın hamlesinin ardından paylaştığı Twitter mesajında Saab'tan "Eski Venezuela Başsavcısı" diye söz etti ve "demokrasiyi bozma ve Guaidó'ya zarar verme girişiminde bulunanların ağır sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.
https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1090323542812569602
Guaidó devlet başkanlığı iddiasını neye dayandırıyor?
Juan Guaidó, Devlet Başkanı'nın gayrimeşru olduğu durumlarda, anayasanın Ulusal Meclis'in başkanı olarak kendisine geçici devlet başkanı olma yetkisi verdiğini söylüyor.
Guaidó BBC'ye yaptığı açıklamada "Benim görevim özgür seçim çağrısında bulunmak, çünkü iktidarın kötüye kullanılması durumu var ve bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.
Guaidó "Veneuzuela'da ya Maduro rejiminin hakimiyetini, topyekûn baskısını ve işkenceyi kabul ederiz ya da halkımız için özgürlüğü, demokrasiyi ve refahı seçeriz." diye konuştu.
Juan Guaidó ayrıca Maduro yönetiminin sokaklarda "yoksul genç insanları öldürdüğünü" savundu.
Bolton Pazartesi günü, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya karşı ambargolar açıklamış ve bunun Başkan Maduro'nun "Venezula halkının varlıklarını yağmalasını önlemek için yapıldığını" söylemişti.
Bolton,. askeri müdahale olasılığını da gündeme getirmiş ve "tüm seçenekler masada" demişti.
Bolton'un basın toplantısında, elindeki defterinde Venezuela'yla sınırı bulunan Kolombiya için "Kolombiya'ya 5 bin asker" notu görüldü.
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Pentegon'un asker göndermeyi değerlendirip değerlendirmediği konusunda bir açıklama yapmadı ve "Bu konuyu Bolton ile görüşmedim." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da ABD vatandaşlarına Venezuela'ya gitmeme uyarısında bulundu.
20'den fazla ülke Juan Guaidó'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Çok sayıda AB üyesi ülke de yeni seçim yapılması çağrısında bulundu.
Ancak, Rusya, Çin, Meksika ve Türkiye gibi diğer güçler açıkça Maduro yönetimine destek verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin ambargolarının "tüm uluslararası kuralları" ihlal ettiğini söyledi ve "Başkan Maduro'nun meşru yönetimini desteklemek için her şeyi yapmayı" taahhüt etti.
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