Yıllardır yaşadığı ağır ekonomik, sosyal ve siyasi krize son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının da eklendiği Venezuela’da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Milletvekili ve ANC İşçi Komisyonu Başkanı Francisco Torrealba yüzde 375’lik asgari ücret ve yüzde 600’lük alışveriş kuponu artışını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

2.05 dolara karşılık gelen 40 bin egemen bolivarlık asgari ücretin 150 bin egemen bolivara (7.66 dolar) çıkarıldığını kaydeden Torrealba, 1.27 dolara karşılık gelen 25 bin egemen bolivarlık alışveriş kuponunun aynı şekilde 150 bin bolivara çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Torrealba'nın hemen uygulanıp uygulanmayacağı konusunda detay vermediği bu artışlarla Venezuela’daki bir asgari ücretlinin aylık kazancı 300 bin egemen bolivara (15.33 dolar) yükselmiş olacak.