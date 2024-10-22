Venezuela'da eski petrol bakanına gözaltı

Venezuela'da Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, eski Petrol Bakanı Tellechea'nın "ulusun çıkarlarına karşı ciddi suçlar işlediği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

AA'nın ülke basınına dayandırdığı habere göre; açıklamada, Tellechea'nın devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "PDVSA'nın beyni olarak bilinen Otomatik Kontrol ve Komuta Sisteminin, ABD istihbarat servisleri tarafından kontrol edilen bir şirkete teslim edilmesiyle Venezuela'nın egemenliğinin tüm yasal mekanizmaları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.