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        Venezuela'da eski petrol bakanı gözaltına alındı

        Venezuela'nın eski Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi'nin (PDVSA) Başkanı Pedro Tellechea, "ulusa karşı suçlar işlediği" iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 01:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 01:46
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        Venezuela'da eski petrol bakanına gözaltı
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        Venezuela'da Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, eski Petrol Bakanı Tellechea'nın "ulusun çıkarlarına karşı ciddi suçlar işlediği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

        AA'nın ülke basınına dayandırdığı habere göre; açıklamada, Tellechea'nın devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "PDVSA'nın beyni olarak bilinen Otomatik Kontrol ve Komuta Sisteminin, ABD istihbarat servisleri tarafından kontrol edilen bir şirkete teslim edilmesiyle Venezuela'nın egemenliğinin tüm yasal mekanizmaları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.

        Tellechea, PDVSA'da görev yaptığı süre boyunca büyük yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Mart 2023'te, PDVSA'daki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adı geçen diğer yetkililerle birlikte milyarlarca dolarlık kayıptan sorumlu tutulmuştu.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ocak 2023'te Tellechea'yı PDVSA'nın başkanı olarak atamıştı.

        Tellechea, PDVSA'da yolsuzluk soruşturmaları sırasında istifa eden ve daha sonra gözaltına alınan Tareck El Aissami'nin yerine göreve getirilmişti.

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