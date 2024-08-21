Venezuela'da muhalif Gonzalez'den Devlet Başkanı Maduro'ya "iktidarı bırakma" çağrısı

Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seslenerek "Siz ve hükümetiniz kenara çekilmeli ve barışçıl bir geçişi başlatmak için şimdi adım atmalısınız. Ulusumuzun güvenilir demokratik dönüşümünü başlatmak için siyasi diyaloğa hazırım." dedi.

Maduro'yu demokrasiye engel olmakla suçlayan Gonzalez, "Sayın Maduro, halk artık bu kadar çok suistimal ve yolsuzluktan bıktı. Demokratik geçişe engel olduğunuz her gün Venezuelalılar özgür olmayan bir ülkenin acısını çekiyor." diye konuştu.