Venezuela'da muhalif lider Guaido 15 yıl kamu görevlerinden men edildi

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Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun kamuda görev almasına 15 yıl süreyle yasak getirildi. Bu, ülkede yasalarca belirlenen en uzun kamudan men cezası.
Hükümet denetçisi Elvis Amoroso, Guaido'nun kişisel mali beyanlarında tutarsızlıklar olduğunu ve yurt dışı ziyaretlerinin kaynağının belirsiz olduğunu gerekçe gösterdi.
Guaido ise kararı tanımayacağını söyledi. Amoroso'nun ülkenin genel denetçisi olmadığını söyleyen muhalif lider, "Ancak meşru Meclis, bir genel denetçi atama yetkisine sahip" dedi.
Guaidó 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, ABD dahil 50'den fazla ülke de onu tanımıştı.
Guaido adaylığını koyduğunda devreye girecek'
BBC'nin başkent Caracas'taki muhabiri Will Grant, hükümetin men kararının Guaido Ulusal Meclis'teki görev süresi dolduğunda yeniden seçilmek için adaylığını koyduğu zaman devreye girmesinin beklendiğini aktardı.
Geçtiğimiz hafta Guaido'nun özel kalem müdürü Roberto Marrero da hükümet yetkililerine karşı "sabotaj hazırlığı yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, istihbarat görevlilerinin Marroro'nun evine yaptığı baskınlarda "silah ve döviz" bulduklarını öne sürmüştü.
Guaido güvenlik görevlilerini "Anayasa'ya aykırı" davranmakla suçlamış, Marrero'nun evinde bulunduğu iddia edilen bu kanıtları başkalarının yerleştirdiğini öne sürmüştü.
ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri Marrero'nun derhal salıverilmesi çağrısında bulunmuştu.
Başka bir gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya Venezuela'daki askerlerini çekmesi çağrısında bulundu ve bunu sağlamak için "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.
Rusya'dan Trump'a ret geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Venezuela'ya gönderdiğimiz askerlerimizi geri çekmiyoruz, gerektiği süre boyunca kalacaklar" dedi.
Rusya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimine, hem askeri hem de ekonomik bir destek hattı kurmuş durumda.
Ocak ayında iki nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip Rus bombardıman uçağı bölgeye gönderildi.
Ekonomik açıdan Rusya, Venezuela'ya en çok borç veren ülkelerden birisi konumuna gelmiş durumda.
Reuters haber ajansına göre, 2006'dan bu yana verilen borçların miktarı 17 milyar dolara ulaştı.
Maduro, Şubat ayında Rus basınına verdiği bir röportajda "Putin bize her düzeyde destek oluyor ve biz de bu desteği büyük bir memnuniyet ve minnetle kabul ediyoruz" demişti.
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