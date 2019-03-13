Venezuela'da muhalif lider Guaido'ya elektrik sistemine sabotaj soruşturması

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Venezuela'da Başsavcı Tarek Saab, Yüksek Mahkeme'den, muhalif lider Juan Guaido'nun ülkenin elektrik sistemini sabote ettiği iddiaları konusunda soruşturulmasını istedi.
Venezuela'nın büyük kısmı, geçen Perşembe gününden bu yana karanlık altında.
Cumhurbaşkanı Nicolas Madoru, ülkenin elektrik altayapısın sabate edilmesinde "Amerikan teknolojinin" kullanıldığını savnmuş ve muhalefeti suçlamıştı.
Guaido ise, kesintilerin hükümetin kötü yönetiminden kaynaklandığını iddia ediyor.
Saab'ın duyurusu, Cumhurbaşkanı Maduro'nun televizyon konuşmasında "adalet zamanı geldi" demesi ve "adalet sisteminin Venezuela'nın elektrik sistemine karşı düzenlenen saldırının arkasındaki kişinin peşine düşeceğini" söylemesinden birkaç saat sonra geldi.
Bu arada ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, ülkesinin önümüzdeki günlerde Venezuela'nın mali kuruluşlarına karşı "çok önemli" ek ambargolar konacağını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.
ABD daha önce de Venezuela'nın petrol satışlarını hedefleyen ambargolar koymuş ve Maduro hükümetiyle bağlantılı kişi ve kurumları hedef almıştı.
Perşembe günü başlayan elektrik kesintilerinin ardından iki taraf krizden birbirini sorumlu tutmuştu.
Cumhurbaşkanı Maduro, herhangi bir kanıt sunmadan, elektrik altayapısına "elektromanyetik ve siber saldırılar" düzenlendiğini, saldırıların ABD tarafından yönlendirildiğini ve gelişmiş Amerikan teknolojisinin kullanıldığını savunmuştu.
Başsavcı Saab, Guaido'nun saldırıların "fikrini vermekten" sorgulanacağını söyledi.
Guaido, Venezuela'ya dönmeden önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Maduro hükümetini muhalif lidere karşı tehditlerin hoşgörülmeyeceği uyarısında bulunmuştu.
Ülkedeki diğer gelişmelerde :
Muahlif lideri Juan Guaidó, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
Avrupa Parlamentosu, Guaidó'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı
ABD, Kanada ve Latin Amerika'daki birçok ülke Guaidó'yu başkan olarak tanıdığını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu da Guaido'yu ülkenin geçici başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.
Rusya, Çin ve Türkiye gibi diğer birçok ülke ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya destek veriyor.
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