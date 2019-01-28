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Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalefeti çarşamba ve cumartesi yeniden sokağa inmeye çağırdı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajla bu hafta yapacakları eylemler hakkında bilgi verdi.
Guaido, Caracas'taki taraftarlarını, çarşamba günü 12.00 - 14.00 saatlerinde sokağa davet ederek, bu eylemle askerlere "halkın yanında olmaları ve insani yardımın ülkeye girmesine izin vermeleri" çağrısında bulunacaklarını söyledi.
Bazı Avrupa ülkelerinin Maduro'ya "erken seçim ilan etmesi için verdiği ultimatomu" hatırlatan Guaido, bunu desteklemek amacıyla cumartesi günü ikinci kez tüm ülkede sokak eylemleri yapacaklarını belirtti.
Guaido, Venezuelalıların, düzenlenecek "çok büyük eylemlere" tüm dünyadan katılım sağlamasını istedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e de seslenen Guaido, Bachelet'in Venezuela'ya gelerek neler yaşandığını görmesi gerektiğini söyledi.
ASKERLERE AF YASASI DAĞITTILAR
Öte yandan Ulusal Meclis üyeleri ordunun Maduro'ya desteğini bitirmek için hazırladıkları af yasasını Caracas'ta askerlere dağıttı.
Kentteki üslerin girişlerine küçük gruplar halinde giden muhalif milletvekilleri, yasanın yazılı olduğu kağıtları askerlere ulaştırmayı denedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kağıtları bazı askerlerin kabul ettiği bazılarının ise yaktığı görüldü.
VENEZUELA'DA NE OLDU?
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.
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