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        Haberler Dünya Amerika Venezuela'dan devlet başkanlığı seçimleri için AB'ye gözlemcilik daveti

        Venezuela'dan devlet başkanlığı seçimleri için AB'ye gözlemcilik daveti

        Venezuela, 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimini takip etmesi için Avrupa Birliği (AB) gözlem heyetine davette bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 02:21 Güncelleme: 08.03.2024 - 02:27
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        Venezuela'dan seçimler için AB'ye gözlemcilik daveti
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        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, düzenlediği basın toplantısında, başta AB olmak üzere Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), Amerikalılar Arası Seçim Örgütleri Birliği, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB) ve Karayipler Topluluğu'na (CARICOM) ülkedeki seçimleri izlemesi için gözlemci yollamalarını istediklerini söyledi.

        AA'nın haberine göre; devlet başkanlığı seçimlerine uluslararası gözlemcilerin katılmasını arzu ettiklerini belirten Amoroso, seçimi takip edecek heyetlerden ülkenin anayasasında belirtilen kurallara riayet etmesini istedi.

        Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Binlerce kez tekrarlıyorum, Ulusal Seçim Konseyinin vereceği bütün kararlar bizim için kutsaldır, üstelik sizi temin ederim ki devlet başkanlığı seçimi için belirlenen saat ve tarihte, ekip kazanır, halk kazanır ve Venezuela kazanacaktır." ifadesini kullanmıştı.

        Amoroso, dünkü açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını duyurmuştu.

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