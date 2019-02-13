Venezuela Devlet Başkanı Maduro BBC'ye konuştu: Krizin sorumlusu ABD, Trump yönetimi aşırı uçta görüşlere sahip bir çete

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

BBC'ye konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki krizin sorumlusunun ABD olduğunu söyledi. Maduro, Trump yönetimini de "aşırı uçta görüşlere sahip bir çete" olarak nitelendirdi.

"Beyaz Saray'daki bu grubun, dünya genelinde güçlü kamuoyu tarafından yenileceğini umuyorum" diyen Maduro, ülkesine insanı yardım gönderilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Bu kararına gerekçe olarak, insani yardımların, "ABD'nin işgalini meşru gösterme yolu" olmasını gösteren Maduro, "Venezuela'yı almak için savaş çığırtkanlığı yapıyorlar" dedi.

Maduro, muhaliflerin organize ettiği insani yardımların Venezuela'ya sokulmaması konusunda ise ülkesinin halkının bütün isteklerini karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kimseye dilencilik yapmamıza gerek yok."

'Trump bizden nefret ediyor, küçümsüyor'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta BBC muhabiri Orla Guerin'e verdiği röportajda, "Bu, Birleşik Devletler İmparatorluğu'nun, Beyaz Saray'ı yöneten aşırı sağcı grubun, Ku Klux Klan'ın çıkarına, Venezuela'yı ele geçirmek için verdiği siyasi bir savaş" dedi.

Nicolas Maduro, Ku Klux Klan sözlerinin ardından, Trump'ın beyazların üstünlüğüne inanıp inanmadığı sorusuna "Evet, açıkça öyle. Bizden nefret ediyor, küçümsüyor. Çünkü sadece kendi çıkarlarına ve ABD'nin çıkarlarına inanıyor" diye konuştu.

Maduro ülkesinin ekonomik sorunlarından da ABD'yi sorumlu tuttu ve Washington'un "askeri müdahaleyi meşru kılmak için bir insani kriz yaratmayı amaçladığını" söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı, "Bu da gösterinin bir parçası. Bu yüzden, tüm gururumuzla 'Sizin kırıntılarınızı, zehirli yiyeceklerinizi, artıklarınızı istemiyoruz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçimi tekrarlamanın mantığı, gerekçesi ne ki?" diye soran Maduro, "yaklaşık 10 kadar ülkenin muhalif lider Guaido'ya destek verdiğini ve hiç kimsenin seçmediği bir hükümeti dayatmaya çalıştığını" söyledi.

ABD ve çoğu Batılı ülke, Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

Guaido, yeni hükümet karşıtı gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

Venezuela ordusunun desteğini alan Maduro ise erken seçimlere gitmesi için giderek artan bir iç ve dış baskı altında.

Rusya, Çin ve Türkiye de Maduro'yu destekliyor.

ABD-Venezuela ilişkileri

ABD-Venezuela ilişkileri ise Trump yönetiminin Guadio'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasından önce de soğuktu.

Venezuela buna tepki olarak ABD'yle diplomatik ilişkilerini kesti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'ya karşı askeri güç kullanmanın "bir seçenek" olduğunu söyledi.

Washington, Maduro yönetimini insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla suçluyor.

ABD, Venezuela'nın başlıca gelir kaynağı olan petrol satışına darbe vurmak için ülkenin petrol şirketi PDVSA'ya yaptırımlar dahil bir dizi ambargo uygulamaya başladı.

Venezuala'da yıllardır gıda ve ilaç gibi temel tüketim maddelerinde sıkıntısı yaşanıyor. Hiperenflasyon yüzünden fiyatlar 19 günde bir ikiye katlanıyor.

2014'ten bu yana, ülke nüfusunun yüzde 10'u olan 3 milyon kişi Venezula'yı terk etti.

Guaido ise 300 bin Venezuelalının "ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu" savundu.

2013'ten bu yana görevde olan Maduro, geçen yıl ikinci kez seçilmiş ancak birçok muhalif adayın yarışmasının engellendiği ya da hapse atıldığı seçimlerde, usülsüzlük iddiaları da gündeme gelmişti.

Guaido ise 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve devlet başkanının meşru olmadığı durumlarda anayasanın kendisine bu hakkı verdiğini savunmuştu.

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