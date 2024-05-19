Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını onayladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesiyle Türkiye arasında 21 Temmuz 2023'te İstanbul’da imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın Venezuela’daki onay sürecinin tamamlandığına ilişkin belgeyi "canlı yayında" imzaladı.

Devlet Başkanı Maduro, haftalık olarak düzenlenen ve televizyondan canlı yayınlanan "Maduro ile daha fazla" isimli programına Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nu davet etti.

Cumhurbaşkanı Maduro onay belgesini imzalamadan önce yaptığı konuşmada, "Öncelikle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, yatırımlarımızı ve ticaretimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak ekonomik nitelikli bir belgeyi imzalamak üzereyim. Buradan dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum." dedi.

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Alkışlar arasında belgeye imza atan ve ardından Büyükelçi Karamanoğlu’na söz veren Maduro, "İmzalanmıştır ve onaylanmıştır. Yayımlansın ve uygulansın. Venezuela'daki dostumuz Türkiye Büyükelçisinden Venezuela'daki yatırım, ticaret ve ekonomik entegrasyona ve bu belgeye ilişkin görüşlerini bizimle paylaşmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HER ALANDA VENEZUELA'NIN YANINDAYIZ"

Büyükelçi Karamanoğlu belgenin imzalanmasından dolayı "son derece" mutlu olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi, her alanda Venezuela'nın yanındayız. Kardeş ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bu anlaşma çok önemli olacak." diye konuştu.