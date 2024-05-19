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        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını onayladı

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'yle yatırım anlaşmasını onayladı

        Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in, Temmuz 2023'teki İstanbul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması imzalanmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da bu anlaşmaya canlı yayında onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:15 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:15
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        Türkiye'yle yatırım anlaşmasına onay
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        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesiyle Türkiye arasında 21 Temmuz 2023'te İstanbul’da imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın Venezuela’daki onay sürecinin tamamlandığına ilişkin belgeyi "canlı yayında" imzaladı.

        Devlet Başkanı Maduro, haftalık olarak düzenlenen ve televizyondan canlı yayınlanan "Maduro ile daha fazla" isimli programına Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nu davet etti.

        Cumhurbaşkanı Maduro onay belgesini imzalamadan önce yaptığı konuşmada, "Öncelikle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, yatırımlarımızı ve ticaretimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak ekonomik nitelikli bir belgeyi imzalamak üzereyim. Buradan dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum." dedi.

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        Alkışlar arasında belgeye imza atan ve ardından Büyükelçi Karamanoğlu’na söz veren Maduro, "İmzalanmıştır ve onaylanmıştır. Yayımlansın ve uygulansın. Venezuela'daki dostumuz Türkiye Büyükelçisinden Venezuela'daki yatırım, ticaret ve ekonomik entegrasyona ve bu belgeye ilişkin görüşlerini bizimle paylaşmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

        "HER ALANDA VENEZUELA'NIN YANINDAYIZ"

        Büyükelçi Karamanoğlu belgenin imzalanmasından dolayı "son derece" mutlu olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi, her alanda Venezuela'nın yanındayız. Kardeş ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bu anlaşma çok önemli olacak." diye konuştu.

        Maduro'ya iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerden bahseden Karamanoğlu, "Başka etkinliklerimiz de var. Henüz bu sabah 30'dan fazla Türk ve Venezuelalı firmanın katılımıyla balıkçılık ve su ürünleri üzerine bir video konferans gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta 21-22 Mayıs tarihleri arasında işbirliği ve kardeşliğimizle ilgili tüm konuların ele alınacağı IV. Ortak İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nı düzenleyeceğiz ve 26-28 Eylül tarihleri arasında Karakas'ta 2. Türk Ürünleri Fuarını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz üzere biz Venezuela'nın geleceğine güveniyoruz, Venezuela'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ile Venezuela arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, İstanbul'u ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la 21 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı ikili görüşmenin ardından imzalanmıştı.

        Söz konusu anlaşmanın iç hukuk onay sürecinin Türkiye’de de tamamlanmasının ardından ülkeler arasında nota teatisinin yapılmasıyla anlaşma yürürlüğe girecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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