Arreaza, Ankara'yı ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arreaza, Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin demokratik seçimleri gerçekleştirdiğini hatırlattı. Arreaza, "Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela ile Türkiye ilişkilerini tarihi bir dönemde olduğunu söyleyen Arreaza, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ilk liderlerden biri olduğunu kaydetti.

"Venezuela'da yaşanan siyasi sıkıntılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yanımızda olan en önemli dünya liderlerinden biri olmuştur." diyen Arreaza, Türkiye'nin Venezuela'nın iç işlerine karışılmamasını savunan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Arreaza, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Venezuela'nın 23 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun kendisini "temelsiz şekilde tek taraflı devlet başkanı ilan etmesinden bugüne zor günler geçirdiğine" işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak devletlerin iç işlerine karışmama ve halk iradelerine saygı prensibi çerçevesinde (Nicolas) Maduro yönetimini Venezuela meşru hükümeti olarak tanımaktayız. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan),Maduro'yu açıklayan ilk liderler arasında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, meşru hükümetleri değiştirmek için yabancı müdahalelere, demokratik olmayan yöntemlere ve tek taraflı yaptırımlara başvurulmasını doğru bulmadıklarını ve bu girişimlere karşı olduklarını belirterek, "Tek taraflı yaptırımlar sadece halk kitlelerini mağdur ediyor. Mevcut durumu görmezden gelen ülkelere de tavsiyemizi yineliyoruz." dedi.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çözüme anayasa çerçevesinde sadece Venezuelalılar tarafından diyalog yoluyla ulaşılabileceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'nın dayanışma içinde bu zor günleri aşacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğini tüm ülkelerle sürdürmektir. Biz Venezuela ile iş birliğini önümüzdeki süreçte sürdürmeye devam edeceğiz. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela halkının yanındayız. Sayın Maduro'yu da Venezuela'nın meşru başkanı olarak görüyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün başlayacağı ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceğini bildirdi.