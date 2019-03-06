Venezuela: Guaido'nun ülkeye dönmesinin ardından ilk kez konuşan Maduro halkı yeni protestolar için sokağa çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun ülkeye dönmesinden beri yaptığı ilk konuşmada görevden ayrılmasını isteyenleri yenilgiye uğratma sözü verdi ve halkı yeni protesto gösterileri için Cumartesi günü sokağa çağırdı.

Muhalif lider Juan Guaido da Latin Amerika turunu tamamlamasının ardından ülkesine döndükten sonra yaptığı konuşmada Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlemeleri için halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Maduro, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 6. ölüm yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Guaido ve destekçilerini "gözü dönmüş azınlık" şeklinde tanımladı ve onları yenilgiye uğratma sözü verdi:

"Gözü dönmüş bir azınlık nefret ve öfkelerine devam ededursun, bu onların sorunu. Onları dikkate almayacağız yurttaşlarım.

"Onları yeneceğiz. Chavez için bunu yapacağız, ülkemizin büyük tarihi için bunu yapacağız."

Guaido ise yönetim üzerindeki baskıyı artırmak için Salı günü sendika liderleriyle buluşmasında kamu çalışanlarına kısmi grev çağrısı yaptı.

Guaido Salı günü sendika liderleriyle buluştu

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, hafta başında Latin Amerika turunu tamamlayıp ülkesine geri dönmüştü.

Devlet Başkanı Maduro'nun seyahat yasağı getirmesine rağmen Latin Amerika turu için Venezuela'dan ayrılan Guaido'nun ülkesine geri dönüp dönemeyeceği merak ediliyordu.

Muhalif lider dönüşünde kendisini karşılayan binlerce kişiye, "Tüm Venezuela sokaklara geri dönecek. Özgürlüğe kavuşana kadar bir kere bile durmayacağız" demişti.

Guaido, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı.

50'yi aşkın ülke Guaido'nun devlet başkanlığını tanıdı.

Maduro ise ülkenin meşru devlet başkanı olduğunu söylüyor ve Türkiye, Çin ve Rusya tarafından destekleniyor.

Venezuela yıllardır ekonomik kriz ve yüksek enflasyon kıskacında. Ağustos 2018 itibariyle 2,3 milyon kişinin komşu ülkelere göç ettiği bildiriliyor.

ABD destekli bir yardım konvoyu geçen ay muhalefetin çağrısıyla Venezuela'ya girmek üzere harekete geçmişti. Yardımın Brezilya ve Kolombiya sınırından ulaştırılması amaçlanıyordu.

Ancak Maduro ülkenin sınırlarından geçişi yasaklamış, göstericilerle askerler arasındaki çatışmada en az iki sivil ölmüştü.

Maduro, ABD'nin insani yardım kılıfıyla Venezuela'da darbe ile hükümeti devirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Bazı kopuşların olduğuna dair haberler gelse de Venezuela ordusu Maduro'yu desteklemeye devam ediyor.

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