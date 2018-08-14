Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor
Nicolas Maduro, ülkede satılan ucuz benzinin fiyatının kaçakçılığı önlemek için dünyadaki rakamlarla eşitleneceğini açıkladı. Ülkede asgari ücret ile bir aracın deposu neredeyse 9 bin kez doldurulabiliyor.
14.08.2018 - 16:59 | Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede satılan ucuz benzinin fiyatının kaçakçılığı önlemek için artırılacağını ve dünya standartlarına çıkarılacağını açıkladı.
Televizyondan ulusa seslenen Maduro, "Kolombiya ve Karayipler'e yapılan kaçakçılığı önlemek için benzin uluslararası fiyatlarda satılmalı" dedi.
Dünyadaki birçok petrol üreticisi ülkede olduğu gibi Venezuela'da da benzin halka sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor.
Devlet, kaçakçılar tarafından da yasal yollarla elde edilen bu ucuz petrolün komşu ülkelere yeniden satışını engellemeyi amaçlıyor.
2018 sonunda enflasyon oranının yüzde 1 milyona ulaşmasının beklendiği ülkede, petrol fiyatları, yıllardır süren büyük ekonomik sıkıntılara karşın neredeyse değişmedi.
Asgari ücretin aylık 5 milyon bolivar olduğu ülkede, bir bardak kahve geçen haftadan bu yana 2 milyon bolivara satılıyor. Buna karşın aynı parayla standart bir aracın deposu ise neredeyse 9 bin kez doldurulabiliyor.
Kimlik kartı ile ucuz benzin alınabilecek
BBC Venezuela Muhabiri Guillermo Olmo, benzin desteklemelerinin sonlandırılması planının, devletin gelirlerini artırmak için devreye sokulacak daha büyük bir ekonomik planın parçası olduğu da belirtiliyor.
Maduro, petrol fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, nüfus kağıdı sahiplerinin araçlarını kaydettirmesi durumunda, direkt desteklemelerden yararlanmaya devam edebileceklerini de söyledi. Ancak bu sistemin nasıl uygulamaya konulacağı ile ilgili detay vermedi.
Nikolas Maduro hükümetine muhalif olan birçok Venezuela vatandaşı kimlik kartı kullanmayı reddediyor.
IMF verilerine göre daha önce ihracat gelirinin yüzde 96'sını petrolün oluşturduğu Venezuela'nın ekonomisi 2013-2017 yıllarında yüzde 30 küçüldü.
Venezuelalılar, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
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Venezuela ekonomisi neden çöktü?
Venezuela Güney Amerika'nın en güçlü ekonomisiydi
Ülkede elin sabuna değmesi lüks, et yemek ise birçok hane için imkânsız hale geldi. Yoksulluk oranı yüzde 90'a yaklaştı.
Geçen yıl her bir Venezuelalı ortalama 10 kg kaybetti, bankalar işlevsiz hale geldi ve ülkeden, başta Kolombiya olmak üzere komşu ülkelere milyonlarca kişi göç etti.
Ülkenin 2013'te hayatını kaybeden sosyalist lideri Hugo Chavez, hayattayken, kendisinden sonra yerine geçmesi için Maduro'yu işaret etmişti.
Maduro yönetiminde Venezuela, Güney Amerika'nın en güçlü ekonomisine sahipken, en yoksul ülkesi konumuna geriledi.
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Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor/venezuela-kacakciligi-onlemek-icin-yakit-fiyatlarini-artiriyor-21028782102878
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